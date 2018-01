Unterfranken: Drei Unbekannte verprügeln 61-Jährigen - weil er in Ruhe telefonieren wollte

Plötzlich griffen die Frauen ihn an





Polizei sucht Zeugen



Die beiden Tatverdächtigen Damen sowie der Mann, der die Beleidigungen geäußert hatte, werden wie folgt beschrieben:

Am Samstagabend kam es in der Eichhornstraße in der Würzburger Innenstadt laut Polizei zu einem Streit zwischen mehreren Personen, in dessen Verlauf ein 61-jähriger Mann mehrfach geschlagen und getreten wurde.Gegen 19.15 Uhr hielt sich der Geschädigte im Bereich der Sitzgruppe in der Eichhornstraße auf und telefonierte gerade mit seinem Handy, wie die Polizei mitteilt. Ein Stück neben ihm befanden sich zwei bislang unbekannte Frauen mit ihren Kindern. Die beiden Parteien gerieten in Streit, nachdem der 61-Jährige die Frauen um Ruhe bat, da sein Telefonat gestört wurde.In den zunächst verbalen Konflikt schaltete sich ein Mann ein, der den Vorfall offenbar nur zufällig beobachtet hatte, solidarisierte sich mit den beiden Damen und beleidigte den Geschädigten mit verschiedenen Ausdrücken. Daraufhin griffen die Frauen den 61-Jährigen auch körperlich an. Eine der Beiden schlug ihm einige Male mit den Fäusten ins Gesicht. Außerdem traten sie ihn mehrfach.Nur durch das Einschreiten eines vorbeikommenden Passanten konnten die Beteiligten voneinander getrennt werden. Während der Auseinandersetzung ging auch das Mobiltelefon des Geschädigten zu Bruch. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 250 Euro.Die beiden weiblichen Personen waren beide schlank, etwa 165 cm groß und jeweils mit einer weißen Hose und einer kurzen weißen Winterjacke mit Pelzkragen bekleidet gewesen.Eine trug schwarze spitze Stiefel, die andere braune spitze Stiefel. Beide sprachen nur gebrochen Deutsch.Der männliche Tatverdächtige war etwa 180 cm groß schlank und mit schwarzer Jeanshose und schwarzem Pullover bekleidet gewesen.Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben können, insbesondere der bislang unbekannte Zeuge, der die Parteien voneinander getrennt hat, werden gebeten, sich bei der Würzburger Polizei unter der Telefonnummer 0931/457-2230 zu melden.