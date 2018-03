Unterfranken: Betrunkener schlägt Scheibe von Räumfahrzeug ein - Fahrer verletzt

Eigentlich wollte ein 30-Jähriger in Würzburg-Zellerau am Sonntagmorgen gegen 03.00 Uhr mit seinem Räumfahrzeug nur den Gehweg räumen, doch völlig unvermittelt kam ein 33-Jähriger hinzu und schlug aus unersichtlichem Grund die Seitenscheibe des kleinen Räumfahrzeuges ein. Durch umherfliegende Splitter wurde der Räumfahrzeugfahrer leicht am Kopf verletzt, teilte die Polizei mit.Aufmerksam wurden die Beamten auf den Vorfall, als eine offensichtlich angetrunkene 31-Jährige eine vorbeifahrende Streife anhielt und diese auf eine 27 Jahre alte Dame aufmerksam machte, die am Boden lag.Aufgrund des Zustoßens von weiteren Personen, die ebenfalls offensichtlich angetrunken waren und sich sehr aggressiv verhielten, konnte der Sachverhalt nur schwer geklärt werden. Letztlich stellte sich heraus, dass die am Boden liegende Frau mit dem Vorfall am Räumfahrzeug nichts zu tun hatte.Der 30-Jährige musste zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus gebracht werden. Der 33-jährige Angreifer musste aufgrund seiner Alkoholisierung und seines aggressiven Auftretens mit auf die Polizeidienststelle genommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2 Promille. Der Auslöser für das Ausrasten des 33-Jährigen konnte aufgrund der Alkoholisierung der Beteiligten bislang nicht abschließend geklärt werden. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.