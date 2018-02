Unterfranken: Betrunken am Steuer und Gutgläubigkeit der Polizisten ausgenutzt

Plötzlich war er weg



Gleich zwei betrunkene Fahrer hat die Würzburger Polizei in der Nacht auf Dienstag erwischt. Die Besonderheit: Beide Fahrer waren mit dem gleichen Auto unterwegs, wie die Polizei mitteilt.Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Würzburger Paradiesstraße hat die Polizei gegen 3.45 Uhr am Dienstagmorgen bei einem 26-jährigen Autofahrer deutlichen Alkoholgeruch festgestellt. Der 26-Jährige lehnte einen freiwilligen Atemalkoholtest ab - und musste deshalb mit den Beamten zur Blutentnahme auf die Dienststelle.Der Beifahrer, ein ebenso 26-jähriger Würzburger, welcher bei der Kontrolle ebenfalls durch deutlichen Alkoholgeruch auffiel, gab für die Polizisten glaubhaft an, für den weiteren Nachhauseweg ein Taxi zu rufen und sich später um den Verbleib des Firmenfahrzeuges zu kümmern. Daher hat ihm die Polizei den Autoschlüssel überlassen. Ein vorsorglicher Alkotest, ob der Beifahrer selbst noch hätte fahren dürfen, war jedoch aufgrund eines Gerätedefekts zu diesem Zeitpunkt nicht möglich, wie die Polizei mitteilt.Als die Beamten etwa eine Stunde später nach dem Bluttest des Fahrers zurück zum Ort der Verkehrskontrolle kamen, waren Auto und Beifahrer des Trunkenheitsfahrers verschwunden. Die Beamten suchten daher den Wohnsitz des ehemaligen Beifahrers auf. Dort angetroffen räumte dieser ein, entgegen seiner vorherigen Angaben nun doch selbst mit dem Fahrzeug nach Hause gefahren zu sein, wie die Polizei mitteilt.Ein kurz nach 5 Uhr morgens durchgeführter Atemalkoholtest ergab hierbei noch einen Wert von 0,8 Promille. Der Beifahrer musste schließlich auch zur genauen Bestimmung des Alkoholwertes zur Blutentnahme bei der Polizei.Gegen beide Männer wird nun jeweils separat ein Verfahren wegen des Verdachts auf Alkohol am Steuer geführt. Je nach Höhe der bei den Blutproben festgestellten Alkoholkonzentrationen müssen die Betroffenen laut Polizei nun jeweils mit einem Straf- oder Ordnungswidrigkeitsverfahren rechnen.Um auszuschließen, dass sich in derselben Nacht nochmal jemand alkoholisiert hinters Steuer setzte, wurde der Fahrzeugschlüssel letzten Endes vorübergehend sichergestellt.