Unterfranken: Auto überschlägt sich - Frau schwer verletzt

Am Mittwochmorgen kam es auf der Staatsstraße zwischen Aufstetten und Baldersheim (Lkr. Würzburg) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde und an ihrem Auto Totalschaden entstand. Das teilte die Polizeiinspektion Ochsenfurt mit.Die Autofahrerin geriet gegen 06.30 Uhr aufgrund einer Unaufmerksamkeit mit ihrem Ford Fiesta zunächst nach rechts auf den unbefestigten Fahrbahnstreifen. Beim Gegenlenken übersteuerte sie ihr Fahrzeug, das sich überschlug und auf dem Dach liegen blieb.Die 30-jährige Frau wurde von zwei zufällig vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmern aus dem Auto geborgen und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Zur Fahrzeugbergung war auch die Feuerwehr Röttingen im Einsatz.