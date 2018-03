Unterfranken: 22-Jähriger begrapscht Studentin mit beiden Händen an der Brust

Wie die Polizei mitteilt, hat ein 22-Jähriger einer 23-Jährigen am frühen Sonntagmorgen in der Würzburger Innenstadt an die Brüste gegrapscht. Die Studentin stand gegen 2.15 Uhr an der Garderobe einer Diskothek in der Kaiserstraße.Der Mann rempelte die 23-Jährige an - und als sie den Mann darauf ansprach, fasst er ihr laut Polizei unvermittelt mit beiden Händen an die Brust. Anschließend flüchtete der 22-Jährige in Richtung Bahnhof. Am Busbahnhof konnte der Mann schließlich festgenommen werden. Der Grapscher hatte 1,38 Promille intus, wie die Polizei mitteilt.