A3 bei Würzburg: Lkw rast auf Stauende - Fahrer stirbt

Tödlicher Unfall in Unterfranken: Am frühen Dienstagnachmittag, 12. Dezember ereignete sich auf der A3 zwischen der AS Würzburg/Kist und der AS Heidingsfeld in Fahrtrichtung Nürnberg ein folgenschwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Lkw-Fahrer tödlich verletzt wurde.





Gegen 13:15 Uhr befuhr der Fahrer eines mit Metallstäben beladenen Lkw die A3 in Richtung Nürnberg. Kurz nach der AS Würzburg/Kist fuhr dieser dem derzeitigen Ermittlungsstand nach nahezu ungebremst auf einen am Stauende stehenden Lkw auf. Wie es dazu kam, ist noch unklar.



Der Unfallverursacher wurde bei dem Unfall in seinem Führerhaus eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.



Für den Zeitraum des Rettungs- und Bergungseinsatzes musste die Autobahn in Fahrtrichtung Nürnberg mehrmals kurzfristig komplett gesperrt werden. Zwischendurch wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet.



Die Polizei Würzburg-Biebelried übernahm die Ermittlungen zur Unfallursache. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde eine Sachverständige hinzugezogen.