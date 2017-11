Undefinierbarer Geruch löst Großeinsatz an Würzburger Schule aus

Am Donnerstagmorgen kam es an einer Schule am Rennweger Ring vorübergehend zu einem Einsatz von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr. Ein undefinierbarer Geruch im Bereich des Foyers war Auslöser der Alarmierung, wie die Polizei Würzburg-Stadt mitteilte.Gegen 07:45 Uhr bemerkten Schüler einen seltsamen Geruch im Bereich der Schulaula und benachrichtigten ihre Lehrkräfte. Rein vorsorglich räumten Lehrer den betroffenen Bereich und verständigten die Rettungsleitstelle. Bei Eintreffen der Rettungskräfte, der Feuerwehr und Polizei konnte schnell ausgeschlossen werden, dass eine Gefahr vorlag.Möglicherweise handelte es sich bei dem Geruch um Luftpartikel eines Reizgassprays. Ein Verursacher konnte nicht festgestellt werden. Es kam niemand zu Schaden und der Schulbetrieb konnte regulär aufgenommen werden, so dass weitere Maßnahmen entfielen.