Unbekannter stiehlt Taschen mit Lebensmittel - Frau aus Würzburg wollte Freunden helfen

Sie wollte zu Weihnachten Gutes tun und schlechtergestellten Freunden Lebensmittel schenken - doch dann hat ein Unbekannter der Frau in Würzburg einen Tag vor Heiligabend drei prall gefüllte Einkaufstaschen geklaut.

Die 36-Jährige hatte die zwei Tüten und einen Jutebeutel am Samstagabend an der Zufahrt zum Kundenparkplatz eines Supermarktes abgestellt - und kurz aus den Augen gelassen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Diese Gelegenheit nutzte der Täter aus. Die Einkäufe hatten einen Wert von 87,67 Euro. Die Frau ließ sich aber nicht entmutigen, wie ein Polizeisprecher sagte: "Sie wollte nochmal einkaufen gehen."