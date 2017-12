Unbekannter lockt in Würzburg Sechsjährige ins Auto - Mädchen hilft bei der Flucht

Ein 6-jähriges Mädchen ist am Freitag von einem Unbekannten in Würzburg in Unterfranken in dessen Auto gelockt worden.Ihre Mutter meldete den Vorfall der Polizei, wie die Polizei in Würzburg berichtet.



Gegen 13 Uhr am Freitag sprach ein unbekannter Mann das Mädchen in der Johannes-Kepler-Straße an. Er habe Kätzchen zu Hause und würde das Mädchen anschließend nach Hause fahren. Er hob sie auf den Beifahrersitz. Als er um das Fahrzeug herumging um selbst einzusteigen sei sie wieder ausgestiegen, ein anderes Mädchen habe ihr dabei geholfen.



.Das Mädchen habe sie dann nach Hause gebracht, wobei der Mann den beiden folgte. Er habe auch an der Tür geklingelt, die Oma der Tochter sei aber im Keller gewesen, habe es nicht gehört und nicht geöffnet. Es sei ein schwarzer Pkw gewesen, der Mann etwa 40 Jahre alt, spreche deutsch und habe schwarze Haare.



Die Polizei bittet um Zeugen um Hinweise.