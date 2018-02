Zerkratz-Serie: Rund 400 Autos im Kreis Würzburg und Main-Spessart beschädigt

Geschädigte melden sich nach und nach bei Polizei





Polizei sucht Zeugen



Am Wochenende (8.-10 September 2017) haben Unbekannte in Thüngersheim, Landkreis Würzburg undMargetshöchheim und Zellingen, Landkreis Main-Spessart über 400 Autos beschädigt: Sie zerkratzten den Lack zahlreicher Wägen mit einem spitzen Gegenstand.Bereits am Morgen des Samstags bekam die Polizeiinspektion Karlstadt einige Mitteilungen über verkratzte Fahrzeuge in Zellingen. Bis zum Montag wuchs die Zahl an Geschädigten auf 136 Menschen an, die sich bei den Beamten meldeten.Am Sonntagmorgen gingen bei der Polizeiinspektion Würzburg - Land ebenfalls Meldungen über derartige Sachbeschädigungen in Margetshöchheim ein: Bis Montagnachmittag (11. September 2017) zählte die Polizei allein in Margetshöchheim 130 - 135 zerkratzte Fahrzeuge.Wie die Polizei berichtet, wurden in Thüngersheim, Landkreis Main-Spessart 136 betroffene Fahrzeuge gezählt und registriert.Die Beamten der Polizeiinspektionen Karlstadt und Würzburg - Land führen die weiteren Ermittlungen durch: Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Diese werden in Karlstadt unter 09353 / 9741 - 0 und im Landkreis Würzburg unter 0931 / 457 - 1630 entgegen genommen.In Margetshöchheim und Thüngersheim werden am Dienstagmorgen (12. September) Anwohnerbefragungen durchgeführt. Die Bereitschaftspolizei unterstützt die örtlichen Beamten dabei.