Tragödie von Arnstein: Prozess gegen Vater beginnt - Gericht rekonstruiert die Todesnacht

Feier sollte ein großes Ereignis sein





Der Tod kam vor Mitternacht



Er hat am 28. Januar zwei Kinder verloren und ab Mittwoch steht ein der 52-Jährige aus Arnstein (Lkr. Main-Spessart) in Würzburg vor dem Landgericht. Sechs Fälle der fahrlässigen Tötung legt die Staatsanwaltschaft Würzburg dem Mann zur Last. Bei einer Geburtstagsfeier in seiner Gartenhütte sind nicht nur seine eigenen Kinder umgekommen. Auch vier Freunde der Geschwister starben hier an einer Kohlenmonoxidvergiftung.Es sollte eine coole Party werden. Die Tochter des Angeklagten hatte ihren 19-jährigen Bruder und vier Freunde eingeladen, um gemeinsam mit ihr zusammen ihren 18. Geburtstag zu feiern. Ort der Party: Das Gartengrundstück der Familie am Ortsrand von Arnstein, 2013 gekauft und seitdem liebevoll renoviert. 48 Quadratmeter ist das Gartenhäuschen groß, es hat ein Wohnzimmer und ein Schlafzimmer, eine Küche und ein Bad, einen Gang und einen Technikraum.Die Staatsanwaltschaft hat ermittelt, dass der Vater alles getan haben soll, um die Geburtstagsfeier seiner Tochter zu einem großen Ereignis zu machen.Bei der Gemeinde habe er eine Ausnahmegenehmigung zum Abbrennen eines Feuerwerks eingeholt, heißt es hier. Und weil das Häuschen nicht ans Stromnetz angeschlossen ist, habe er an Silvester in einem Schweinfurter Baumarkt einen 13-PS-Generator mit 383 Kubikzentimetern Hubraum und einem 25-Liter-Tank gekauft. Den Stromerzeuger soll der Mann in den Technikraum der Gartenhütte gestellt, über Verlängerungskabel mit dem Stromnetz des Häuschens verbunden und in Gang gesetzt haben.Dieser Generator wurde den sechs jungen Leuten offenbar zum Verhängnis. Laut Staatsanwaltschaft darf er nicht in geschlossenen Räumen benutzt werden. Darauf werde ausdrücklich sowohl in der Betriebsanleitung hingewiesen, wie auch auf einem Aufkleber am Gerät.Ob eine unfachmännisch selbst gebaute Auspuff-Anlage, die zu einem Loch in der Außenwand des Gartenhäuschens führte, Einfluss auf das tragische Geschehen am 28. Januar in Arnstein hatte, ist derzeit noch nicht klar.Oberstaatsanwalt Boris Raufeisen teilt auf Anfrage der Redaktion mit, dass es vor wenigen Tagen "eine Rekonstruktion gegeben" habe. Bis zum Prozessauftakt läge das entsprechende Gutachten vor.Nach den Ermittlungen feierten die Freunde am Abend des 28. Januar, hörten Musik aus der Stereoanlage und wärmten sich Essen auf dem Herd auf. Der Generator soll den ganzen Abend gelaufen sein, das Kohlenmonoxid soll sich verbreitet haben - und von den Feiernden unbemerkt aufgenommen worden sein. Laut Staatsanwaltschaft sollen die sechs jungen Leute zunächst bewusstlos geworden und gegen 23.30 Uhr gestorben sein. Bei allen wurden Carboxyhämoglobin (CO-hb)-Konzentrationen von 50 Prozent und mehr festgestellt. CO-hb ist Hämoglobin mit Kohlenmonoxid.Bereits bei einem Anteil von 25 Prozent treten Vergiftungserscheinungen auf, ab 50 Prozent werden Menschen bewusstlos und können sterben. Eine CO-Konzentration von rund 1,3 Prozent in der Atemluft führt innerhalb weniger Minuten zum Tod.Als der Vater der Gastgeberin am 29. Januar gegen 11 Uhr noch nichts von seinen Kindern gehört hatte, wollte er in der Gartenhütte nach dem Rechten sehen. Er fand die Geschwister und ihre Freunde tot. Laut Staatsanwaltschaft lagen fünf Leichen im Wohnzimmer und eine am Ausgang.Für fahrlässige Tötung reicht der Strafrahmen der Staatsanwaltschaft zufolge von einer Geldstrafe bis hin zu drei Jahren Freiheitsstrafe. Für den Prozess gegen den 52-Jährigen sind bislang drei Verhandlungstage angesetzt.