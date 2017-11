Lohr am Main: Vermisste 49-Jährige leicht verletzt gefunden

Am Mittwochmittag, gegen 13.30 Uhr, wurde eine 49-Jährige Frau als vermisst gemeldet. In der Folge suchte die Lohrer Polizei mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr zunächst ergebnislos nach ihr. Am späten Mittwochabend konnte die Polizei dann Entwarnung geben: Die Frau wurde von einer Polizeistreife im Ortsgebiet von Lohr gefunden.