Streit zwischen Autofahrern eskaliert in Würzburg: 21-Jähriger versprüht Pfefferspray

Ein 55-Jähriger hatte laut Polizei offenbar die Absicht seinen Wagen rückwärts in einen Parkplatz einzuparken, wurde hierbei aber von einem 21-jährigen Autofahrer behindert. Dieser hielt mit seinem Fahrzeug unmittelbar hinter dem Wagen des 55-Jährigen an, so dass dieser nicht rückwärtsfahren konnte. Im Verlauf des anschließenden Streitgesprächs zog der 21-Jährige ein Tierabwehrspray aus seiner Jackentasche und setze es zweimal gegen den 55-Jährigen ein.Eine ärztliche Versorgung des 55-Jährigen war indes nicht notwendig, da er sich zunächst in seine nahegelegene Wohnung begab und sich seine Augen mit Wasser selbst auswaschen konnte. Anschließend verständigte er die Polizei. Die Beamten stellen das Tierabwehrspray sicher und leiteten gegen den 21-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Nötigung ein.