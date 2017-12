Streit in Würzburger Disco eskaliert - jungem Mann mehrfach ins Gesicht geschlagen

Am 23.12.2017 entwickelte sich in der Augustinerstraße in Würzburg ein Streit zwischen zwei Männern von 23 und 20 Jahren. Ein 22-Jähriger mischte sich ein um zu schlichten und wurde von dem 23-Jährigen mehrfach in das Gesicht geschlagen. Dies berichtet die Polizei.Mehrere Personen brachten den Schläger zu Boden und hielten ihn fest, bis Streifenbesatzungen eintrafen. Auch gegenüber den Beamten war der 23-Jährige aggressiv und beleidigte sie. Um weitere Straftaten zu verhindern, wurde er in Gewahrsam genommen und zur Ausnüchterung in einen Haftraum der Polizeidienststelle gebracht. Einen Alkoholtest verweigerte er.