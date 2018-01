Streit in Würzburger Bäckerei: Außenstehender bekommt Faust ins Gesicht

Zu einem Streit zwischen mehreren Personen in einer Bäckerei ist es am frühen Sonntagmorgen, gegen 06.00 Uhr, in der Würzburger Innenstadt gekommen. Laut der Polizeiinspektion Würzburg wollte ein 30-Jähriger Mann schlichtend in den Streit in der Marktgasse einschreiten. Dabei bekam sein 26-Jähriger Begleiter plötzlich einen Faustschlag von einem bislang unbekannten Mann ins Gesicht. Der Täter floh in Richtung Marktplatz.Die Polizeiinspektion Würzburg bittet um Hinweise: Der Flüchtige hatte laut Zeugenbeschreibung kurze Haare und tätowierte Arme. Zur Tatzeit war er mit einer langen grünen Jacke und mit einer Jeans Hose bekleidet. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0931/457-2230 entgegen genommen.