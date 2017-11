Würzburger Kickers gehen vor wichtigem Auswärtsspiel ins Trainingslager

Der vom Abstieg bedrohte Fußball-Zweitligist Würzburger Kickers bezieht vor dem wichtigen Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf ein dreitägiges Trainingslager. "Damit können wir den Blick noch weiter schärfen und das Team kann sich ungestört auf die zweifelsohne schwere Aufgabe in Düsseldorf optimal vorbereiten", sagte Würzburgs Trainer Bernd Hollerbach am Mittwoch. Vor der Partie beim Tabellen-14. (35 Punkte) liegen die Kickers punktgleich mit dem einen Platz schlechter platzierten TSV 1860 München auf Rang 15 (beide 33).



Würzburg hat in der Rückrunde noch nicht gewonnen. Damit es in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt mit einem Sieg klappt, setzen die Unterfranken auch auf ihre Fans. Der Hauptsponsor der Kickers (s.Oliver) übernimmt die Kosten für die Busanreise der Anhänger.