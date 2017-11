Selbstentzündung: Böllerschütze in Unterfranken schwer verletzt

Ein 44-jähriger Mann ist am Samstagabend bei einer Böllervorführung in Eisingen (Kreis Würzburg) erheblich im Gesicht verletzt worden.



Der Mann, der Mitglied bei den Böllerschützen Eisingen ist, hatte einen aufgestellten Standböller ordnungsgemäß geladen, als dieser sich selbstständig entzündete. Ein Fremdverschulden ist nach aktuellem Stand auszuschließen, teilte die Polizei mit.



Der 44-Jährige wurde in ein Würzburger Krankenhaus eingeliefert.