Schwerer Unfall in Unterfranken: Auto prallt gegen Leitplanke - sechs Verletzte

Ein 21-jähriger Fahrer fuhr am Samstag gegen 19:30 Uhr von Gelchsheim Richtung Riedenheim.Aufgrund der regennassen Fahrbahn kam der Fahrer in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte frontal in die Leitplanke. Das teilte die Polizeiinspektion Ochsenfurt am Sonntag mit.Hierbei verletzten sich zwei Insassen schwer und vier Insassen leicht. Die Insassen wurden in verschiedene Krankenhäuser verbracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5000,- Euro. Die Unfallstelle wurde durch die Feuerwehr abgesichert.