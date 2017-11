Schülerin (15) in Unterfranken von Auto angefahren und verletzt - Fahrer flüchtet

Am Montagabend ist in Albertshausen (Landkreis Würzburg) eine 15-jährige Schülerin von einem bisher unbekannten Autofahrer erfasst und verletzt worden. Der Autofahrer fuhr im Anschluss einfach weg. Die Ermittlungen führt die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried.Gegen 20.30 Uhr lief das junge Mädchen von der Hauptstraße in die Friedhofstraße. Dort überquerte es etwa 20 Meter nach der Einmündung die Straße. Hierbei wurde es von dem Auto angefahren und stürzte. Dabei es zog es sich einige Prellungen und Schürfwunden zu. Es konnte selbst aufstehen, lief nach Hause und wurde später in ein Krankenhaus gebracht.Der Autofahrer, dessen Fahrzeug nicht näher beschrieben werden konnte, hielt allerdings nicht an. Er fuhr um die Verletzte herum und dann einfach weiter.Beamte der Unfallfluchtfahndung bitten nun die Bevölkerung um die Mithilfe bei der Suche nach dem Unfallverursacher. Wer Hinweise geben kann, die in Zusammenhang mit dem Unfall stehen könnten, wird gebeten, sich bei der Autobahnpolizei unter der Telefonnummer 09302-9100 zu melden.