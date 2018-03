Rentner übersieht Radler - 58-Jähriger in Würzburg schwer verletzt

Bei einem Unfall in der Weingartenstraße in Würzburg, wurde am Mittwochnachmittag ein 58-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt.



Laut Polizei fuhr ein 76-jährige Mercedesfahrer gegen 14.45 Uhr die Weingartenstraße entlang und wollte nach links in die Straße Am Exerzierplatz abbiegen. Dabei übersah er den 58-jährigen Fahrradfahrer, der ihm in diesem Moment entgegen kam. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich.



Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung



Der Radfahrer stürzte dabei nach vorne und fiel zu Boden. Er verletzte sich hierbei schwer und musste durch den Rettungsdienst in ein Würzburger Krankenhaus gebracht werden. Der beteiligte Pkw und das Fahrrad wurden durch den Unfall leicht beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 650 Euro.



Den 76-jährigen Unfallverursacher erwartet nun mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.