Randale und Schlägerei in Würzburger Café

Kurz nach Öffnung des bei Nachtschwärmern beliebten Cafés begann ein 24-Jähriger zu randalieren. Die Angestellten erteilten dem Würzburger ein Platzverweis und schickten ihn nach draußen. In diese Situation mischte sich ein bis dato unbeteiligter 22-Jähriger ein, der ebenfalls im Verkaufsraum des Cafés anwesend war. Es entstand eine verbale Streitigkeit. Diese gipfelte in einen Angriff eines Begleiters des Randalierers. Der 21-jährige Würzburger schlug seinem ein Jahr älteren Opfer mit der Faust ins Gesicht, worauf dieser zu Boden stürzte. Anschließend flüchteten der Angreifer und sein Bekannter. Beide konnten jedoch von der Polizei ermittelt werden. Der geschädigte Stadtbewohner wurde mit dem Rettungsdienst und leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht.



Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt führt ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung.