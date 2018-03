Polizei warnt: Vier Tatverdächtige auf der Flucht in Unterfranken - keine Anhalter mitnehmen

Nach ersten Informationen der Polizei sind in der Nacht zum Montag vier Einbrecher in ein Mobilfunkgeschäft eingebrochen. Sie sind mit einem Audi in Richtung Hausen bei Würzburg geflohen. Im Rahmen der Fahndung konnte schließlich das Fluchtfahrzeug in Hausen aufgefunden werden, die vier Tatverdächtigen waren jedoch nicht mehr vor Ort. Zum derzeitigen Ermittlungsstand muss davon ausgegangen werden, dass sich die vier Tatverdächtigen noch in Hausen bei Würzburg versteckt halten.



Die Polizei bittet alle Anwohner insbesondere in Hausen bei Würzburg, aber auch in den benachbarten Ortschaften Rieden, Opferbaum und Erbshausen, unverzüglich die Polizei über die Notrufnummer 110 zu informieren. Außerdem bittet sie darum, dass in dem genannten Bereich und der A7, speziell am Autohof an der Anschlussstelle Gramschatzer-Wald, keine Anhalter mitgenommen werden.