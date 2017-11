Polizei sucht Zeugen: Autofahrer fährt Mädchen (15) in Unterfranken an und flüchtet

Bereits vor zweieinhalb Wochen (am 13. November) wurde eine 15-jährige Schülerin in Albertshausen im Landkreis Würzburg von einem Auto angefahren und verletzt. Die Polizei bittet jetzt erneut nach Zeugenhinweisen zu dem Autofahrer, der vom Unfallort geflohen ist, da die bisherige Suche leider erfolglos verlaufen ist. Die Ermittler der Polizeiinspektion Würzburg-Biebelried setzen jetzt ihre Hoffnungen auf die Mithilfe der Bevölkerung.Gegen 20.30 Uhr lief das Mädchen am Montag, den 13.11.17, von der Hauptstraße in die Friedhofstraße. Nach 20 Metern wurde sie beim Überqueren der Fahrbahn von einem Auto angefahren. Der Wagen hatte die Schülerin mit der Front erfasst, woraufhin die Schülerin stürzte. Obwohl sie sich einige Prellungen und Schürfwunden zugezogen hatte, rappelte sie sich wieder auf und lief nach Hause. Später wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.Der Autofahrer, der nach Erkenntnissen der Beamten wohl langsam gefahren ist, hielt nach dem Unfall allerdings nicht an, sondern fuhr um die Verletzte herum und dann weiter. Der Unfallort liegt in einem Wohngebiet und wird laut Polizei gewöhnlich nur von Ortskundigen befahren.Nun bitten die Beamten der Unfallfluchtfahndung erneut um sachdienliche Mitteilungen. Wer etwas gehört oder gesehen hat, das auf das Fahrzeug, das eventuell an der Front leicht beschädigt wurde oder auf den Fahrer hinweist, wird gebeten, sich bei der Autobahnpolizei unter der Telefonnummer 09302/9100 zu melden.