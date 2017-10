Mehrere Lkw verkeilen sich Auf A3: Vollsperrung dauert noch Stunden

Mehrere Sattelzüge haben sich am Donnerstagmorgen auf der A 3 in Fahrtrichtung Frankfurt ineinander verkeilt. Hergang und Ursache des Unfalls sind derzeit noch unklar. Die Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried ist mit zahlreichen Streifen im Einsatz. Laut Angaben der Polizeiinspektion Unterfranken wird die Vollsperrung noch mehrere Stunden andauern. Es kommt zu massiven Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn und den Umleitungsstrecken (Stand 10.00 Uhr).



Um 07.00 Uhr ist es auf der BAB 3 zwischen den Anschlussstellen Rottendorf und Randersacker in Fahrtrichtung Frankfurt zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. Insgesamt sind nach derzeitigem Erkenntnisstand sieben Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt, davon sind fünf Fahrzeuge 40-Tonner. Außerdem sind ein Kleinlaster und ein Pkw betroffen.





Mehrere hunderttausend Euro Sachschaden

Ein eingeklemmter Lkw-Fahrer wurde aus dem Führerhaus gerettet und zur Behandlung seiner schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Zudem ist ein leicht verletzter Pkw-Fahrer zu vermelden, der medizinisch betreut wird. Der Sachschaden wird sich auf mehrere hunderttausend Euro belaufen.



Da die Laster ineinander verkeilt waren, war es für die zahlreichen Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zunächst schwierig, an die Unfallstelle direkt heran zu kommen. Auch für die Abschleppdienste hat sich dies kompliziert gestaltet. Die drei Fahrspuren in Fahrtrichtung Frankfurt sind komplett gesperrt, die umfangreichen Bergungsmaßnahmen, für die auch ein Kran benötigt wird, werden sich noch mehrere Stunden hinziehen.



Auf der A 3 hatte sich rasch ein kilometerlanger Rückstau gebildet. Auch die Umleitungsstrecken sind derzeit völlig überlastet. Insbesondere durch Bauarbeiten auf der Bundesstraße 8 bei Rottendorf kommt es zu massiven Verkehrsbehinderungen auch im Bereich des Greinbergknotens.



Deshalb sind die Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried mit Unterstützung von weiteren Dienststellen nicht nur auf der Autobahn, sondern auch im Bereich der Bundesstraße 8 und des Greinbergknotens im Einsatz, um das erhöhte Verkehrsaufkommen zu lenken.



Verkehrsteilnehmer werden dringend gebeten, insbesondere sofern sie ortskundig sind, den Bereich weiträumig zu umfahren.