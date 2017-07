Ladendiebstahl in Würzburg: Kinder vermutlich von den Eltern angestiftet

Am Montagmittag haben Mitarbeiter des Rasthauses der Rastanlage Würzburg-Süd einen Ladendiebstahl beobachtet und einen der Tatverdächtigen festgehalten. Die Autobahnpolizei ermittelt gegen zwei Kinder und ihre Eltern.



Gegen 11.45 Uhr waren unter anderen Kunden auch ein 15-Jähriger und seine zehn Jahre alte Schwester im Verkaufsraum des Rasthauses. Ein Zeuge beobachtete die beiden, die ihm verdächtig vorkamen.



Wie er später den Beamten der Autobahnpolizei mitteilte, war ihm aufgefallen, wie sich der Junge die Tasche aneignete und beide Kinder, offenbar in dem Glauben, nicht beobachtet zu werden, diverse Getränke und Gegenstände aus den Regalen entnahmen und darin verstauten. Das Mädchen wollte sich mit der unbezahlten Ware im Verkaufswert von rund 70 Euro aus dem Staub machen.



Verdacht des Bandendiebstahls



Beide Kinder wurden zunächst vom Personal festgehalten. Das Mädchen konnte sich jedoch losreißen und davon laufen. Der Junge wurde bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Bei den Ermittlungen vor Ort konnten die Polizisten die vermeintliche Dieben und auch deren Eltern in der Nähe ausfindig machen: Einen 37-jährigen Mann und seine zwei Jahre jüngere Ehefrau.



Gegen die Osteuropäer, die im Ruhrgebiet wohnen und schon mehrfach mit der Polizei zu tun hatten, wird nun wieder wegen Verdachts des Bandendiebstahls ermittelt. Die Beamten gehen davon aus, dass die Eltern ihre Kinder zum Diebstahl angestiftet hatten. Die Waren wurden im Nachhinein bezahlt.