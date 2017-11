Impfpflicht in Bayern? Gesundheitsministerin Huml im Interview

Dass das nötig ist, zeigt ein Blick auf die Zahlen:



Frau Huml, die Impfquoten in Bayern liegen etwa im bundesweiten Durchschnitt. Darf sich der Freistaat damit zufrieden geben?

Es gibt viele Eltern, die ihre Kinder nicht impfen lassen wollen - teils mit abenteuerlichen Begründungen. Was sagen Sie denen?



Befürworter und Impfgegner kommen kaum auf einen Nenner. Könnte man diesen Konflikt nicht einfach mit einer Impfpflicht beenden?

Zwischen Anhängern und Gegnern von Vorsorgeimpfungen liegen oft ideologische Welten. Und die Zahl der Impfgegner unter den Eltern auch im Freistaat wächst. Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU), selbst Ärztin von Beruf, wirbt deshalb seit Jahren für Schutzimpfungen und versucht, auch hartnäckige Gegner zu überzeugen.So haben sich in diesem Jahr bis Ende August in Bayern mit 41 Personen mehr als doppelt so viele Menschen mit Masern infiziert als im Vorjahreszeitraum. So alarmierend die Zahlen auch sein mögen - von einer Impfpflicht hält Ministerin Huml nur wenig.epd:Eine Impfung ist der beste Schutz gegen hochansteckende Krankheiten wie Masern. Erfreulicherweise zeigen die Impfquoten in Bayern bei der Masernimpfung und bei den übrigen von der Ständigen Impfkommission empfohlenen Impfungen einen stetigen Anstieg. So ist es uns in den vergangenen zwölf Jahren gelungen, bayernweit die Zahl der zweimal gegen Masern geimpften Kinder deutlich zu steigern - und zwar um 47 Prozentpunkte auf über 91 Prozent. Das heißt, dass bei den Kindern nicht mehr viel fehlt, um die laut Wissenschaft notwendigen 95 Prozent zur Eliminierung der Masern zu erreichen. Diesen Weg wollen wir weiter gehen. Mein Ministerium hat deshalb zahlreiche Kampagnen auf den Weg gebracht, um die Impfquoten in Bayern weiter zu erhöhen.Manche Eltern haben Angst vor Impfungen, weil sie sich Sorgen um ihre Kinder machen. Klar ist: Impfungen gehören zu den wirksamsten präventiven Maßnahmen, die in der Medizin zur Verfügung stehen. Auch Impfgegner sollten zudem bedenken, dass es beim Impfen nicht nur um den eigenen Schutz geht, sondern ums Allgemeinwohl. Es müssen vor allem Säuglinge und Menschen mit schwachem Immunsystem geschützt werden, die nicht geimpft werden können. Gerade Masern sind keine harmlose Kinderkrankheit, sondern können heftige Komplikationen zur Folge haben. Die heute in Deutschland empfohlenen und angewandten Impfungen gelten als sehr sicher und gut verträglich. Die Mehrheit der Menschen in Bayern hält Impfungen auch für richtig und wichtig!Eine allgemeine Impfpflicht würde einen Eingriff in das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit und bei Kindern in das Sorgerecht der Eltern bedeuten. Sie sollte deshalb nur als Ultima Ratio in Erwägung gezogen werden, wenn andere Maßnahmen nicht den gewünschten Erfolg bringen. Überzeugung ist besser als Zwang. Deswegen setze ich auf intensive Beratung und Aufklärung. Mein Ziel ist es, die Bevölkerung wissenschaftlich fundiert über die derzeitigen Fachempfehlungen und das positive Nutzen-Risiko-Verhältnis zu informieren - und sie somit zu motivieren, die Möglichkeit eines Impfschutzes zu nutzen. Daher ist bis auf weiteres keine Impfpflicht in Bayern geplant.