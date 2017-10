Herrenlos treibendes Boot auf dem Main löst Sucheinsatz aus

Nachdem von einem Fahrgastschiff aus am Montagnachmittag gegen 17.20 Uhr ein herrenloses Ruderboot auf dem Main bei Goßmannsdorf gesichtet worden war, hatte ein Großaufgebot an Einsatzkräften den Uferbereich sicherheitshalber abgesucht. So konnte ausgeschlossen werden, dass Personen verletzt oder in Gefahr waren.In die Suchmaßnahmen war neben der Würzburger Wasserschutzpolizei, der Feuerwehr und dem Rettungsdienst auch ein Hubschrauber der Polizei mit Wärmebildkamera eingebunden. Die Maßnahmen wurden gegen 19.15 Uhr beendet. Im Bereich Sommerhausen konnte das Wrack schließlich an Land gezogen werden.Aktuell spricht alles dafür, dass sich auf dem offenbar selbst gebauten Boot niemals Personen befunden haben.