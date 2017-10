Frontalcrash in Unterfranken: Zwei Schwerverletzte bei Überholmanöver

Busfahrer als Zeuge gesucht



In Röttingen kam es am Dienstagmittag zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem drei Menschen verletzt wurden und ein Sachschaden von 45.000 Euro entstand. Unter den Verletzten war auch ein 6-jähriges Kind.Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall kurz nach 13.00 Uhr, als eine Autofahrerin stadtauswärts Richtung Riedenheim fuhr. In Höhe des Gewerbegebietes wollte sie mit ihrem VW Sharan einen vorausfahrenden Bus überholen. Dabei übersah die Frau einen entgegenkommenden VW Passat.Durch die Kollision wurden beide Autos schwer beschädigt und von der Straße geschleudert. Die 42-jährige Fahrerin und der 68-jährige Unfallgegner wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt, ein 6-jähriges Kind erlitt glücklicherweise nur leichtere Verletzungen. Alle Beteiligten wurden noch an der Unfallstelle von einem Notarzt versorgt und vom Rettungsdienst in Krankenhäuser eingeliefert.Bei dem Unfall waren neben Polizei auch der Rettungshubschrauber mit Notarzt, drei Rettungswägen, die Feuerwehr Röttingen und die Straßenmeisterei Ochsenfurt im Einsatz.Zur Klärung des genauen Unfallhergangs bittet die Polizei, dass sich der überholte Bus-Fahrer ("ein großer weiß-grüner Bus") als Zeuge dringend mit dem Unfallsachbearbeiter unter Tel. 09331/87410 in Verbindung setzt.