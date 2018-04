Fränkischer "Bocksbeutel PS": Internationale Design-Auszeichnung abgestaubt

Das vor knapp zweieinhalb Jahren aufgehübschte Erkennungsmerkmal des Frankenweins, der Bocksbeutel, ist mit dem international bekannten iF Design Award ausgezeichnet worden. Der "Bocksbeutel PS" hat in der Kategorie Getränke der Haupt-Disziplin Verpackungen gewonnen, wie der Fränkische Weinbauverband am Mittwoch in Würzburg mitteilte. Die Design-Legende Peter Schmidt hatte dem Bocksbeutel Ende 2015 einen neuen Schliff verpasst - dafür steht auch das "PS" hinter dem Namen. Schmidt hat nicht nur unzählige Flakons für Parfümhersteller entworfen, sondern für einen Süßwarenkonzern auch die lila Kuh erfunden.



IF Design Award 2018: Konkurrenz zum Bocksbeutel PS war groß



Verbandspräsident Artur Steinmann zeigte sich hocherfreut über die Auszeichnung: "Immerhin handelt es sich beim iF Design Award um einen internationalen Designwettbewerb." Man habe in Konkurrenz zu vielen großen global agierenden Konzernen gestanden. "Insofern ist es für uns eine besondere Bestätigung, dass der 'Bocksbeutel PS' in dieser Liga eine Auszeichnung erhalten hat."



Über die Preise beim iF Design Award 2018 hatte eine 63-köpfige Jury zu entscheiden. Die Juroren hatten unter 6.400 Einreichungen aus 54 Ländern in sieben Haupt-Disziplinen mit jeweils mehreren Kategorien das begehrte Signet zu vergeben.