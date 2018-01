Fasnacht in Franken 2018: Wo, wann und wie findet die Prunksitzung statt?

Bald ist es wieder soweit: Fastnacht in Franken steht an! Seit 1987 findet die Prunksitzung des "Fasnachts-Verbandes Franken" in Veitshöchheim im Landkreis Würzburg in Unetrfranken statt. Seit 2006 hat der Nürnberger Bernd Händel den Vorsitz als Sitzungspräsidenten. Das Bayerische Fernsehen (BR) überträgt die Prunksitzung im TV.



Fakt: Die erste Ausgabe der Sendung im Jahr 1987 wurde aus dem oberfränkischen Lichtenfels gesendet!



Wo findet "Fasnacht in Franken" statt?

Die Sitzung findet in den Mainfrankensälen in Veitshöchheim statt.



Termin: Wann ist "Fasnacht in Franken" 2018?

"Fasnacht in Franken" findet immer am Freitag vor der Woche, in der Weiberfasching ist, statt.

Im Fernsehen übertragen wird die Prunksitzung zum einen zur "närrischen Weinprobe" am Freitag, 12. Januar 2018 um 19.30 Uhr und zur tatsächlichen "Fasnacht in Franken" am Freitag, 2. Februar um 19 Uhr.