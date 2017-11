Familienvater in Würzburg mit 2,88 Promille unterwegs - Kind sitzt mit im Auto

Aufmerksame Zeugen stoppten in der Nacht zum Sonntag, gegen 01.00 Uhr, einen Verkehrsteilnehmer der in Schlangenlinien die Heuchelhofstraße befuhr. Das teilte die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt am Sonntag mit.Durch die hinzu gerufene Polizeistreife der PI-Stadt wurde starker Alkoholgeruch beim 43-jährigen Fahrer festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab den Wert von 2,88 Promille. Mit im Fahrzeug befand sich die vierjährige Tochter des Fahrers. Der Fahrer wurde nach erfolgter Blutentnahme nach Hause entlassen. Der Führerschein wurde einbehalten.