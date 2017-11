Ehec-Bakterien: Unterfränkische Firma warnt vor Zwiebelmettwurst

Die Firma Franken-Gut Fleischwaren hat Zwiebelmettwurst wegen Ehec-Bakterien zurückgerufen. Betroffen sei Ware mit der am Clip eingestanzten Chargennummer 311, teilte der Hersteller mit Sitz im unterfränkischen Rottendorf (Lkr. Würzburg) am Montag mit.



Die Wurst sei zwischen dem 8. und 17. November an Bedienungstheken bei Edeka, Marktkauf und Kupsch in den Bundesländern Sachsen und Thüringen sowie Teilen von Bayern und angrenzenden Gebieten von Baden-Württemberg und Hessen verkauft worden.



Bei einer Kontrolle seien die Bakterien nachgewiesen worden, die zu einer Infektion mit Durchfall und Bauchkrämpfen führen können. Insbesondere Säuglinge, Kleinkinder, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem können den Angaben nach schwerere Krankheitsverläufe mit blutigen Durchfällen entwickeln. Selten könne es, vor allem bei Kleinkindern, in einem zweiten Krankheitsschub zu einem akuten Nierenversagen kommen.

Die Zwiebelmettwurst ist nach Angaben von Franken-Gut Fleischwaren bereits aus dem Handel genommen worden. Verbraucher, die das Produkt gekauft hätten, erhielten auch ohne Vorlage des Kassenbons den Kaufpreis im Supermarkt zurück.