Bruchlandung auf Flugplatz in Unterfranken: zwei Menschen verletzt

Leichtflugzeug sichergestellt



Flugunfall in Unterfranken: Bei einer Bruchlandung auf einem Flugplatz in Hettstadt (Landkreis Würzburg) sind am Sonntag zwei Männer verletzt worden. Die Ursache für den Flugunfall derzeit noch unklar. Beamte der Polizeiinspektion Würzburg-Land waren rasch vor Ort, um erste Untersuchungen vorzunehmen und die Sachbearbeitung zu übernehmen.Gegen 14.35 Uhr war der einmotorige Flieger bei der Landung auf dem Flugplatz im Grundweg hart gelandet. Aufgrund eines Druckabfalls im Landeflug kurz vor dem Aufsetzen war die Piper 28 nach derzeitigen Ermittlungsstand rasch abgesunken und noch vor Erreichen der Landebahn mit dem Propeller in Kontakt mit einem Acker gekommen. Das Leichtflugzeug geriet mit der Spitze in die Erde und die beiden Insassen wurden im Innenraum nach vorne geschleudert. Sie erlitten glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Der 39 Jahre alte Pilot wurde zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Dessen 70-Jähriger Fluglehrer erlitt eine leichte Kopfverletzung.Die Beamten der Polizeiinspektion Würzburg-Land stellten unter anderem die Piper für weitere Untersuchungen sicher. Das Flugzeug wurde im Bereich des Hecks und der Reifen stark beschädigt, der Rotor wurde komplett zerstört. Nach derzeitigen vorsichtigen Schätzungen wird sich der Sachschaden auf etwa 50.000 Euro belaufen.Die Ermittlungen zum Luftfahrtunfall führt die Polizeiinspektion Würzburg-Land. Ein luftfahrtkundiger Beamte sowie die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen sind in die Ermittlungen bereits eng eingebunden.