Brand in Würzburg: 30 Kräfte der Feuerwehren im Einsatz

Eine besorgte Anruferin teilte der Integrierten Leitstelle Würzburg am Montagnachmittag eine starke Rauchentwicklung über den Hausdächern in der Zülbsgasse in Heidingsfeld mit. Als die ersten Kräfte von freiwilliger und Berufsfeuerwehr eintrafen, war bereits auf der Straße Brandgeruch deutlich wahrnehmbar, teilte die Integrierte Leitstelle am Abend mit.Sofort räumten die Einsatzkräfte Teile der Gebäude und erkundeten über die Drehleiter den Dachbereich. Hier entdeckten die Feuerwehrkräfte Flammen aus dem Kamin des Wohnhauses. Mehrere Trupps kontrollierten daraufhin mit der Wärmebildkamera den gesamten Kamin und stellten den Brandschutz im Gebäude sicher. Der hinzugerufene Kaminkehrer konnte mithilfe der Feuerwehr den Schornstein reinigen und den Brand löschen. Aufgrund der Hitze wurde der Kamin beschädigt und musste teilweise abgetragen werden.Während des Einsatzes mussten die Zülbsgase und die Klosterstraße gesperrt werden. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Heidingsfeld, waren die Stadtbrandinspektion und ein Löschzug der Berufsfeuerwehr mit insgesamt 30 Kräften vor Ort. Der Rettungsdienst war in Bereitschaft, musste allerdings nicht tätig werden. Verletzt wurde niemand.