Brand in Druckerei: Drei Verletzte und hoher Sachschaden in Würzburg

Am Dienstagnachmittag ist in der Firmenhalle einer Druckerei in Würzburg ein Feuer ausgebrochen. Drei Personen erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden, der nach ersten Schätzungen im fünfstelligen Bereich liegen dürfte. Inzwischen liegen auch erste Erkenntnisse zur Brandursache vor.Kurz nach 15 Uhr war die Mitteilung über den Brand in der Delpstraße in Würzburg bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken eingegangen. Vor Ort stellte sich heraus, dass das Feuer in einer Verarbeitungshalle ausgebrochen war. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot rasch vor Ort. Sie hatte den Brand schnell im Griff, so dass ein Ausbreiten der Flammen verhindert werden konnte.In der Halle kam es durch das Feuer zu einer starken Rauchentwicklung. Drei Personen mit Verdacht auf Rauchgasinhalation wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Die restlichen Mitarbeiter konnten sich rechtzeitig ins Freie retten.Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Aktuellen Ermittlungen zufolge dürfte das Feuer aufgrund einer Störung im Arbeitsablauf einer Trockenmaschine entstanden sein.