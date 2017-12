Bombendrohung an Würzburger Unigelände - großer Polizeieinsatz vor Ort

In der Nacht zum Freitag hat ein Unbekannter eine Bombendrohung an die Uni am Hubland gerichtet. Die Polizei ist vor Ort und führt entsprechende Überprüfungen durch.Sicherheitshalber wurde das Areal bis auf weiteres geräumt. Die Polizei führte intensive Überprüfungen vor Ort durch. Dabei kommen unter anderem auch Diensthundeführer mit Sprengstoffhunden zum Einsatz.Das Polizeipräsidium Unterfranken steht auch in ständigem, engem Kontakt mit der Leitung der Uni Würzburg.Inzwischen (Stand 12.35 Uhr) hat die Polizei zumindest teilweise Entwarnung für das Gelände am Hubland geben können. Die Betroffenen vor Ort werden per Lautsprecher-Durchsagen informiert. In einzelnen Bereichen liefen noch Absuchmaßnahmen, twitterte die Polizei.Zuvor hatten die Einsatzkräfte über soziale Netzwerke die Bevölkerung aufgefordert, sich nicht aus Neugierde zu dem Uni-Gelände zu begeben. "Bitte behindert nicht unsere Einsatzkräfte", twitterte die Polizei.