Betonmischer in Unterfranken umgestürzt: Ladung läuft auf die Fahrbahn - hoher Schaden

Am Montag gegen 13 Uhr befuhr ein 38-Jähriger mit seinem voll beladenen Betonmischer die Kreisstraße zwischen Höttingen und Euerhausen. Aus noch ungeklärter Ursache geriet der Fahrer nach rechts in das Bankett. Als der Fahrer versuchte gegenzulenken, kippte das Fahrzeug nach links auf die Seite um. Die Ladung des Fahrzeuges, flüssiger Beton, lief in der Folge auf die Fahrbahn.Der 38-jährige Fahrer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und blieb glücklicherweise unverletzt. Der Sachschaden am nagelneuen Fahrzeug beläuft sich auf etwa 130.000 Euro.Die Kreisstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen Höttingen und Euerhausen gesperrt. Der Verkehr wurde entsprechend umgeleitet. Neben der Polizeiinspektion Ochsenfurt waren die örtlichen Feuerwehren aus Bütthard, Euerhausen und Sonderhofen, sowie die Straßenmeisterei im Einsatz.