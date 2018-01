Behörden sprengen Drogenring in Unterfranken: Mehrere Verdächtige festgenommen

Ermittlungen gegen Rauschgiftring erfolgreich:

Die Staatsanwaltschaft Würzburg und das Polizeipräsidium Unterfranken landeten zum Jahreswechsel einen entscheidenden Schlag im Kampf gegen den organisierten Handel von Rauschgift. Ein Drogenring, der sich durch die unterfränkischen Landkreise Würzburg, Main-Spessart und Bad Kissingen sowie die Städte Kitzingen, Würzburg und Nürdlingen zog, konnte Personen zugeordnet werden.Bereits vor mehreren Monaten wurden in enger Zusammenarbeit zwölf richterliche Durchsuchungsbeschlüsse für Wohnungen in Würzburg, Kirchheim, Lohr am Main, Erlenbach bei Marktheidenfeld, Kitzingen und Nüdlingen beantragt. Zusätzlich bestand der dringliche Tatverdacht des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln und Raubes gegen sieben Personen.Inklusive der Unterstützung der Bereitschaftspolizei Würzburg und der Kriminalpolizei Schweinfurt wurden die Wohnungsdurchsuchungen durchgeführt.- 1,5 Kilogramm Cannabis- 170 Gramm Haschisch- 300 Gramm Amphetamin- Crystal- LSD- XTC-MDMAAuch zum Verdacht des Raubes konnte entsprechende Beweismittel im Zuge der Durchsuchung sichergestellt werden. Die Haftbefehle vollzog die Polizei vor Ort und brachte die Tatverdächtigen in Justizvollzugsanstalten.Insgesamt wurden neun Personen im Alter von 25 bis 48 Jahren in JVAs gebracht.