Autos krachen in Würzburg ineinander: Motorraum brennt aus - Fahrer verletzt

Am frühen Donnerstagmorgen kam es in der Saalgasse zu einem folgeträchtigen Verkehrsunfall. Ein 44-jähriger Peugeot-Fahrer hatte einen am Fahrbahnrand geparkten Audi übersehen und war infolgedessen frontal mit diesem zusammengestoßen. Das teilte die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt mit.Der Peugeot-Fahrer war mit seinem Fahrzeug gegen 04:00 Uhr in der Saalgasse in Richtung Talavera unterwegs. Hierbei übersah der 44-Jährige einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Audi und kollidierte mit diesem. Bei dem Aufprall geriet der Motorraum des Peugeots in Brand.Nachdem sich der Fahrzeugführer in Sicherheit gebracht hatte, konnte das Feuer durch einen vorbeikommenden Ersthelfer gelöscht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in einer Gesamthöhe von etwa 8.000 Euro. Der 44-Jährige zog sich bei dem Aufprall zudem leichte Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungswagen in ein Würzburger Krankenhaus gebracht.Die Fahrzeuge mussten von einem Abschleppdienst von der Unfallstelle geräumt werden. Während der Unfallaufnahme kam es zeitweise zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.