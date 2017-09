Autofahrer belästigt Fußgängerin - Verfolgungsjagd durch Würzburg

Am Donnerstagnachmittag verständigte eine Zeugin die Polizei, nachdem sie von einem Mann aus einem Auto heraus bedrängt wurde. Das Fahrzeug wurde kurze Zeit später von einer Streife der Würzburger Polizei im fließenden Verkehr erkannt. Es entwickelte sich eine Verfolgungsfahrt, die nur mithilfe einer zweiten Streife beendet werden konnte.Wie die Polizei berichtet, wurde die Zeugin im Stadtteil Heidingsfeld von einem Mann aus dem Auto heraus bedrängt. Als sie ihn zunächst ignorierte, befuhr der Würzburger sogar den Gehweg, auf dem die Frau lief. Die junge Frau verständigte per Notruf die Polizei und es gelang ihr, eine Fahrzeugbeschreibung sowie das Kennzeichen durchzugeben. Im Bereich der Mergentheimer Straße wurde der gesuchte VW des 63-Jährigen von einer Streifenbesatzung entdeckt. Alle sofortigen Versuche den Fahrer anzuhalten, blieben erfolglos.Ohne Reaktion auf alle von den Beamten gegebenen Anhaltesignale, fuhr der Würzburger einfach weiter. Hierbei beging er diverse Verkehrsverstöße, wie das Missachten von roten Ampeln. Erst als eine zweite Streife zur Unterstützung eintraf, gelang es den VW im Bereich der Martin-Luther-Straße zu stoppen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,32 Promille. Seinen Führerschein musste er an Ort und Stelle abgeben.Neben einem Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, muss sich der Würzburger auch wegen den festgestellten Verkehrsverstößen verantworten.