A3 im Kreis Würzburg: Drogen-Schmuggler mit Ecstasy, Haschisch und Marihuana aufgeflogen

Die Polizeiinspektion Würzburg-Biebelried konnte am Freitagnachmittag eine beträchtliche Menge Rauschgift sicherstellen. Die Beamten kontrollierten nach eigenen Angaben ein Fahrzeug mit zwei Insassen auf der Autobahn A3 bei Geiselwind.Bei der Kontrolle des 27 Jahre alten Fahrers fanden die Polizisten zehn Ecstasy-Tabletten und rund acht Gramm Haschisch. Bei der weiteren Durchsuchung des Fahrzeugs aus Bonn konnten die Beamten mehrere Beutel mit insgesamt 1,1 Kilogramm Marihuana im Kofferraum sicherstellen.Der 27-jährige Fahrer und sein 25-jähriger Beifahrer wurden vorläufig festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft am Samstag dem Haftrichter vorgeführt. Beide Schmuggler befinden sich nun in Untersuchungshaft wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.Um die Hintergründe des Schmuggels und die Herkunft des Rauschgifts zu ermitteln, hat die Kriminalpolizei Würzburg die Ermittlungen aufgenommen.