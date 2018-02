Zwei Lkw fuhren auf der A3 bei Wertheim auf einen Pkw und einen Reisebus auf

Durch mehrere Auffahrunfälle im zweispurigen Baustellenbereich etwa zwei Kilometer nach der Anschlussstelle Wertheim ist es auf der A3 zu erheblichen Behinderungen gekommen. Zwei Sattelzüge waren auf einen Pkw und auf einen Reisebus geprallt und blockierten zeitweise die Fahrbahn in Richtung Nürnberg.





Es kam zu mehreren Auffahrunfällen

Im zähfließenden Verkehr war gegen 18.35 Uhr laut Polizei ein 47-jähriger Kraftfahrer mit seinem Sattelzug auf einen Audi aufgefahren. Beide Fahrer kamen mit dem Schrecken davon. Der Laster blieb fahrbereit, der Pkw musste abgeschleppt werden.



Hinter den beiden Fahrzeugen bildete sich sofort ein Stau. Ein 49-jähriger Busfahrer bremste deshalb ab. Der nachfolgende 44 Jahre alte Fahrer eines 40-Tonners reagierte zu spät und fuhr heftig auf. Die beiden Fahrer und alle Businsassen blieben unverletzt. Das Antriebsaggregat des Reisebusses wurde bei dem Aufprall so stark beschädigt, dass etwa 80 Liter Diesel ausliefen.





Die A3 in Richtung Nürnberg war zeitweise blockiert

25 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wertheim/Bettingen unterstützten die Beamten der Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried bei der Absicherung der Unfallstelle, dichteten den Motor des Omnibusses provisorisch ab und kümmerten sich um die etwa 300 Meter lange Ölspur.



Autofahrer konnten nach kurzer Zeit links vorbei fahren. Lkw-Fahrer mussten sich hingegen etwa eine Stunde gedulden, bevor sie mit ihren breiteren Fahrzeugen die Unfallstelle wieder passieren konnten.