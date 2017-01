Zimmerbrand in Würzburg - ein Mann kommt ums Leben

Am Samstagmittag ist ein 76-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses bei einem Feuer in seiner Wohnung ums Leben kommen, wie die Polizei berichtet. Der Senior erlitt bei dem Zimmerbrand so schwere Verletzungen, dass die Feuerwehr den Mann tot in seiner Wohnung fand. Die Ermittlungen insbesondere zur Ursache des Brandes hat die Kripo Würzburg bereits übernommen.



Der Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Keesburgstraße war gegen 12.55 Uhr bemerkt und dann auch der Einsatzzentrale der Unterfränkischen Polizei gemeldet worden. In einer der Wohnungen des Gebäudes war aus bislang noch unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Die Würzburger Feuerwehr konnte die Flammen zwar zügig ablöschen und zahlreiche Bewohner es Anwesens retteten sich unverletzt ins Freie. Der 76 Jahre alte Bewohner der Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, ist bei dem Brand verstorben. Er erlag noch vor Ort seinen Verletzungen.



Für den Einsatz musste die Keesburgstraße zeitweise für den Verkehr komplett gesperrt werden. Der Sachschaden ist zur Stunde (Stand 15.45 Uhr) noch nicht abschätzbar. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die ersten Ermittlungen bereits aufgenommen.