Würzburg: Verletzter nach Fehler beim Linksabbiegen

Beim Abbiegen verursachte eine 20 Jahre alte Frau am Dienstagnachmittag einen Unfall, bei dem ein Mensch leicht verletzt und drei Fahrzeuge beschädigt wurden. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf mehrere tausend Euro.



Wie die Polizei berichtet, fuhr die 20 Jahre alte Fahrerin gegen 16.45 Uhr den Wiesenweg in Richtung Heidingsfeld entlang. An der Einfahrt zum Parkplatz eines Möbelhauses bog sie nach links ab. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden 31 Jahre alten Mann, der mit seinem Honda im Wiesenweg geradeaus in Fahrtrichtung Stadtmitte unterwegs war.



Durch den Zusammenstoß wurde der Honda auf den Mercedes eines 68 Jahre alten Mannes geschleudert, der zu diesem Zeitpunkt an der Ausfahrt des Möbelhauses wartete, um in den Wiesenweg abzubiegen. Der Honda-Fahrer erlitt durch den Aufprall Nackenschmerzen, die ärztlich versorgt werden mussten. Aufgrund starker Frontschäden waren die beteiligten Autos nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens beträgt nach ersten Schätzungen circa 13.000 Euro.



Die 20 Jahre alte Frau muss sich nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung und Verkehrsordnungswidrigkeiten verantworten.