Würzburg: Unbekannter greift Ehepaar an und tritt Mops

Ein offensichtlich betrunkener Mann hat am Montagabend in der Den Haager Straße im Würzburger Stadtteil Heuchelhof ein Ehepaar und deren Hund angegriffen.



Wie die Polizei erst am Mittwoch berichtet, hielten sich die 52-Jährige und ihr Mann mit ihren drei Hunden in der Den Haager Straße auf, als plötzlich der betrunkene Unbekannte dazu kam.



Der Mann beleidigte die Würzburgerin und trat einem der Hunde, einem Mops, massiv gegen den Körper. Laut Polizei ging der Täter dann wieder die Hundehalterin an und bedrängte diese. In der Folge griff der Ehemann ein und wollte seine Frau vor dem Angreifer schützen.



Der aggressive Tatverdächtige schlug dem 51-Jährigen daraufhin mit der Faust ins Gesicht und trat ihn in den Genitalbereich. Danach floh er in ein Anwesen der Den Haager Straße.



Erfreulicherweise wurde der Ehemann lediglich leicht verletzt und benötigte keine medizinische Versorgung. Seine Frau blieb zum Glück gänzlich unverletzt. Der Mops musste aufgrund des zugefügten Tritts zum Tierarzt gebracht und dort behandelt werden.



Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt sucht nun dringend Zeugen dieser Tat und bittet diese, sich unter Tel.-Nr. 0931/457-2230 zu melden.