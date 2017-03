Würzburg: Unbekannter begrapscht 13-Jährige bei Konzert

Am Mittwochabend zwischen 20 Uhr und 22 Uhr fand im Veranstaltungszentrum Shalom Europa in der Valentin-Becker-Straße in Würzburg ein Schulkonzert statt. Dabei wurde eine 13-jährige Schülerin laut Polizei von einem unbekannten Mann mehrfach unsittlich berührt und unter den Rock gefasst.



Gegen den Unbekannten werden nun Ermittlungen wegen sexueller Belästigung geführt.



Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben

Circa 40-50 Jahre alt, circa 1,70 m groß, orientalisches Aussehen; der Mann hatte nach hinten gekämmte, gegelte grau-braune Haare und trug um den Hals einen rötlichen Schal.



Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Telefonnummer 0931/457-2230 zu melden.