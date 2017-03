Würzburg: Radfahrerin von Auto erfasst und schwer verletzt

Am Mittwochmorgen kollidierte eine Radfahrerin in der Schweinfurter Straße in Würzburg mit einem Auto. Die Radfahrerin wurde durch den Unfall schwer verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1200 Euro.



Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 53-jährige Radfahrerin gegen 7.30 Uhr die Schweinfurter Straße entlang. Dabei fuhr sie entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf der linken Straßenseite.



Zu diesem Zeitpunkt wollte ein 26-jähriger mit seinem VW aus einem Tankstellengrundstück nach rechts in den fließenden Verkehr abbiegen. Der Fahrer versicherte sich noch, dass von links kein Fahrzeug kommt und fuhr an.



In diesem Moment kam es zum Zusammenstoß mit der von rechts kommenden Fahrradfahrerin. Die Frau prallte gegen die Fahrzeugfront und stürzte im Anschluss auf den Boden. Hierbei zog sich die Frau schwere Verletzungen zu. Sie wurde mit Verdacht auf einen Beinbruch in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Fahrrad und am VW beläuft sich auf etwa 1.200 Euro.