Würzburg: Mann will Autofahrer warnen - der fährt ihm über den Fuß

Ein 39-Jähriger wollte am Sonntagnachmittag in Würzburg einen Autofahrer warnen - doch der sah ihn zu spät und fuhr ihm über den Fuß.



Wie die Polizei mitteilt, war der 39-Jähriger gegen 17.45 Uhr am oberen Mainkai auf die Straße gegangen, um einen herannahenden Audi-Fahrer zu warnen. Auf der Straße war zum Fasching ein nachgebauter und mit Rädern ausgestatteter Eisbob unterwegs, der augenscheinlich schlecht zu erkennen war.



Der 67-jährige Audi-Fahrer bemerkte den Fußgänger jedoch zu spät und fuhr ihm über den Fuß. Der Geschädigte zog sich dadurch einen Fußbruch zu.