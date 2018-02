Würzburg: Mann begrabscht Frau und schlägt dann zu

Wie die Polizei berichtet, fiel der 25-Jährige in der Gaststätter an der Talavera am Freitagmorgen zunächst negativ auf, als er eine 27-jährige Frau unsittlich am Gesäß berührte. Darüber hinaus versetzte er einem Angestellten einen Faustschlag, als dieser ihn aufgeforderte die Gaststätte zu verlassen.



Gegen 3.15 Uhr hielt sich die 27-Jährige in dem Lokal auf, als der 25-jährige Würzburger sie unsittlich am Gesäß anfasste.



Ein Mitarbeiter der Gaststätte wollte den Tatverdächtigen herauswerfen. Hier griff der 25-Jährige den Angestellten mit einem Schlag ins Gesicht an.



Bei der Aufnahme durch die Polizei wurde festgestellt, dass der 25-Jährige deutlich alkoholisiert war. Der Wert von knapp zwei Promille machte eine Ausnüchterung bei der Polizeidienststelle erforderlich. Die 27-Jährige blieb nach ersten Ermittlungen körperlich unverletzt. Ob der Angestellte der Gaststätte durch den Schlag ernsthafte Verletzungen davongetragen hat, ist derzeit nicht bekannt. Den 25-Jährigen erwarten nun Anzeigen wegen sexueller Belästigung und Körperverletzung.