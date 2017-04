Würzburg: Gruppenfoto endet im Krankenhaus

Am späten Samstagabend kam es am Mainkai in Würzburg zu einem Sturz von der Mauer.



Eine Gruppe von mehreren jungen Männern versammelte sich gegen 17.15 Uhr zu einem Gruppenfoto auf der Steinmauer des dortigen Biergartens.



Dabei stürzte der nur leicht betrunkene Geschädigte aus einer Höhe von knapp vier Meter von der Mauer und wurde mit Verdacht auf mehrfachen Fußbruch ins Uniklinikum verbracht. Im Zuge des Sturzes riss er noch eine dort angebrachte Laterne mit, so dass diese beschädigt wurde.